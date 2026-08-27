Пенсионер переехал к детям: потеряет ли он субсидию?

Переезд пенсионеров к детям еще не означает, что они лишатся жилищной субсидии. Несмотря на это, после смены места жительства право на помощь и ее размер могут измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

Переезд - это не автоматическая потеря субсидии. Однако изменение места жительства может повлиять на право на помощь и ее размер, поскольку ПФУ учитывает состав домохозяйства, доходы и имущественное положение.

Однако изменение места жительства может повлиять на право на помощь и ее размер, поскольку ПФУ учитывает состав домохозяйства, доходы и имущественное положение. Важно именно фактическое место жительства. Для назначения субсидии важно фактическое проживание человека в жилище, на которое оформляется помощь. Поэтому если пенсионер переехал к детям на постоянной основе, об изменении обстоятельств нужно уведомить Пенсионный фонд. Получатели субсидии должны сообщать об изменениях в составе домохозяйства и других обстоятельствах в течение 30 дней.

Для назначения субсидии важно фактическое проживание человека в жилище, на которое оформляется помощь. Поэтому если пенсионер переехал к детям на постоянной основе, об изменении обстоятельств нужно уведомить Пенсионный фонд. Получатели субсидии должны сообщать об изменениях в составе домохозяйства и других обстоятельствах в течение 30 дней. Доходы детей будут учитываться. Если после переезда пенсионер будет фактически проживать вместе с детьми, ситуацию будут оценивать в соответствии с правилами определения состава домохозяйства. Это может повлиять на расчет субсидии, поскольку помощь зависит от доходов и имущественного положения домохозяйства.

Если пенсионер фактически переехал к детям

В первую очередь важно, где человек фактически проживает и на какое жилье оформлена субсидия. Государственная помощь назначается на конкретное домохозяйство, а субсидия не может одновременно предоставляться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.

Поэтому если пенсионер покинул свое жилье и переехал жить к детям, ему следует сообщить об изменении обстоятельств Пенсионному фонду Украины.

Нужно ли сообщать ПФУ?

Да. Получатели субсидии должны уведомлять ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи. В частности, речь идет об изменении состава зарегистрированных или задекларированных жителей, социального статуса или состава семьи. На это дается 30 календарных дней с момента изменения.

Если человек переехал к детям и фактически проживает уже по другому адресу, ПФУ может произвести новый расчет с учетом новых обстоятельств.

Повлияют ли доходы детей на субсидию?

Это зависит от конкретной ситуации. Размер субсидии определяют, в частности, с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода. Потому после переезда к детям расчет может измениться.

В то же время, сам факт переезда к детям не означает, что субсидию обязательно отменят. ПФУ оценивает обстоятельства домохозяйства и определяет, есть ли право на помощь и какой будет ее размер.

А что будет с субсидией на старое жилье?

Если пенсионер больше не проживает в своем предыдущем доме, это тоже нужно учесть. ПФУ отмечает, что основным условием для назначения субсидии является фактическое проживание человека в жилье, на которое оформляется помощь.

То есть не стоит просто продолжать получать субсидию по старому адресу, не сообщив о переезде.

Что важно сделать пенсионеру?

Если человек переехал к детям, нужно: