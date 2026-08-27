Пенсіонер переїхав до дітей: чи втратить він субсидію?

Переїзд пенсіонерів до дітей ще не означає, що вони втратять житлову субсидію. Попри це, після зміни місця проживання право на допомогу та її розмір можуть змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

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Переїзд - це не автоматична втрати субсидії. Однак зміна місця проживання може вплинути на право на допомогу та її розмір, оскільки ПФУ враховує склад домогосподарства, доходи та майновий стан.

Однак зміна місця проживання може вплинути на право на допомогу та її розмір, оскільки ПФУ враховує склад домогосподарства, доходи та майновий стан. Важливе саме фактичне місце проживання. Для призначення субсидії важливе фактичне проживання людини у житлі, на яке оформлюється допомога. Тому якщо пенсіонер переїхав до дітей на постійній основі, про зміну обставин потрібно повідомити Пенсійний фонд. Отримувачі субсидії мають повідомляти про зміни у складі домогосподарства та інших обставинах протягом 30 днів.

Для призначення субсидії важливе фактичне проживання людини у житлі, на яке оформлюється допомога. Тому якщо пенсіонер переїхав до дітей на постійній основі, про зміну обставин потрібно повідомити Пенсійний фонд. Отримувачі субсидії мають повідомляти про зміни у складі домогосподарства та інших обставинах протягом 30 днів. Доходи дітей будуть враховувати. Якщо після переїзду пенсіонер фактично проживатиме разом із дітьми, ситуацію оцінюватимуть відповідно до правил визначення складу домогосподарства. Це може вплинути на розрахунок субсидії, оскільки допомога залежить від доходів і майнового стану домогосподарства.

Якщо пенсіонер фактично переїхав до дітей

Насамперед важливо, де людина фактично проживає та на яке житло оформлена субсидія. Державна допомога призначається на конкретне домогосподарство, а субсидія не може одночасно надаватися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання.

Тому якщо пенсіонер залишив своє житло і переїхав жити до дітей, йому варто повідомити про зміну обставин Пенсійний фонд України.

Чи потрібно повідомляти ПФУ?

Так. Отримувачі субсидії повинні повідомляти ПФУ про зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Зокрема, йдеться про зміну складу зареєстрованих або задекларованих мешканців, соціального статусу чи складу сім'ї. На це дається 30 календарних днів із моменту виникнення змін.

Якщо людина переїхала до дітей і фактично проживає вже за іншою адресою, ПФУ може провести новий розрахунок з урахуванням нових обставин.

Чи вплинуть доходи дітей на субсидію?

Це залежить від конкретної ситуації. Розмір субсидії визначають, зокрема, з урахуванням складу домогосподарства та його сукупного доходу. Тому після переїзду до дітей розрахунок може змінитися.

Водночас сам факт переїзду до дітей не означає, що субсидію обов'язково скасують. ПФУ оцінює обставини домогосподарства та визначає, чи є право на допомогу і яким буде її розмір.

А що буде із субсидією на старе житло?

Якщо пенсіонер більше не проживає у своєму попередньому помешканні, це також потрібно врахувати. ПФУ зазначає, що основною умовою для призначення субсидії є фактичне проживання особи у житлі, на яке оформлюється допомога.

Тобто не варто просто продовжувати отримувати субсидію за старою адресою, не повідомивши про переїзд.

Що важливо зробити пенсіонеру?

Якщо людина переїхала до дітей, варто: