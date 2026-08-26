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Уменьшился размер субсидии? ПФУ назвал ключевые причины

05:37 26.08.2026 Ср
4 мин
Узнайте, на что именно нужно обратить внимание
aimg Юлия Капитонова
Уменьшился размер субсидии? ПФУ назвал ключевые причины Фото: Одна из главных причин уменьшения субсидии - рост дохода семьи (Getty Images)
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Украинцы, которые уже получают жилищную субсидию, могут заметить, что в определенном месяце сумма выплаты стала меньше. Это может случится из-за перерасчета, изменения доходов или завершения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

  • Размер жилищной субсидии не является фиксированным. Его рассчитывают индивидуально с учетом доходов домохозяйства, количества членов семьи и стоимости коммунальных услуг. Поэтому после очередного перерасчета сумма помощи может измениться.
  • Доходы выросли - выплата могла уменьшиться. При расчете ПФУ определяет среднемесячный доход домохозяйства и обязательную долю платежа за коммунальные услуги. Если доход вырос, то доля, которую семья должна платить самостоятельно, также может увеличиться, а субсидия - соответственно уменьшиться. В 2026 году для расчета учитывается прожиточный минимум 3209 грн на одного человека.
  • Переход на неотапливаемый сезон - важный фактор. Еще одна распространенная причина уменьшения выплаты - завершение отопительного сезона. Субсидию на неотапливаемый период рассчитывают с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный - с 1 октября по 30 апреля. После завершения отопления расходы на соответствующую услугу больше не учитываются, поэтому общая сумма помощи может стать меньше.

Изменился доход домохозяйства

Одна из главных причин уменьшения субсидии - рост дохода. При расчете помощи Пенсионный фонд учитывает среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Чем выше доход, тем больше может быть обязательная доля платежа за коммунальные услуги, а значит, меньше сумма субсидии.

В марте и августе ПФУ может автоматически пересматривать размер уже назначенной субсидии. Это происходит, если среднемесячный совокупный доход домохозяйства изменился более чем на 50%. Если доходы выросли, выплату могут уменьшить.

Для пенсионеров при этом важно учитывать, что при расчете субсидии принимается во внимание не просто текущий размер пенсии, а определенный законодательством период. В частности, для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия за август, а для неотопительного сезона - за март.

Закончился отопительный сезон

Еще одна распространенная причина - переход от отопительного к неотопительному сезону.

Субсидию на коммунальные услуги рассчитывают отдельно для двух периодов: с 1 октября по 30 апреля - на отопительный сезон, а с 1 мая по 30 сентября - на неотопительный. Поэтому после завершения отопительного сезона сумма помощи может существенно измениться.

Это особенно заметно весной, поскольку в отопительный период в расчет входит стоимость отопления. После его завершения соответствующая составляющая исчезает, поэтому субсидия может стать меньше.

Например, в апреле субсидия на отопление рассчитывается только за 15 дней отопительного сезона - с 1 по 15 апреля. Именно поэтому выплата за апрель, которую человек получает в мае, может быть меньше предыдущей.

Изменились тарифы или объем потребления

Размер субсидии зависит от стоимости коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов. Поэтому изменение тарифов или фактического объема потребления отдельных услуг может повлиять на конечную сумму помощи. ПФУ рассчитывает субсидию с учетом социальных нормативов жилья и потребления коммунальных услуг.

В то же время субсидия не является фиксированной выплатой - ее размер может изменяться в зависимости от конкретных условий домохозяйства.

Изменился состав домохозяйства

На размер помощи может повлиять и изменение состава домохозяйства. Например, если кто-то из членов семьи начал проживать вместе, изменился его доход или произошли другие обстоятельства, которые учитываются при назначении субсидии.

Получатели помощи должны уведомлять ПФУ об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии в течение 30 дней.

Что делать, если субсидия стала меньше?

Прежде всего стоит проверить, не был ли проведен плановый перерасчет и какие доходы были учтены при новом расчете.

Если сумма кажется неправильной, можно обратиться в Пенсионный фонд и попросить объяснить причину изменения выплаты. Перерасчет в предусмотренных законодательством случаях ПФУ проводит автоматически, поэтому повторно подавать заявление только из-за изменения суммы не требуется.

Ранее мы предупреждали, что субсидию могут забрать из-за нового имущества.

Также РБК-Украина рассказывало, что украинцы могут получить субсидию на дрова и сжиженный газ, но есть условие.

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