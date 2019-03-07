Ердоган не виключає закупівлю у Росії ракетних систем С-50

Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Путін (Anadolu)

Угода з постачання ракетних систем С-400 між Росією і Туреччиною вже завершена

Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі у Росії зенітних ракетних систем С-500. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на NTV.

Водночас Ердоган зазначив, що угода щодо постачання ракетних систем С-400 вже завершена.

Він також допустив спільне виробництво Росією і Туреччиною комплексів С-400.

"Тема з С-400 вже завершена, ми в жодному разі не відмовимося від неї. Ми домовилися з Росією, можливо, буде спільне виробництво. Можливо, після С-400 ми також розглянемо варіанти з С-500", - заявив президент Туреччини.

Він підкреслив, що щодо С-400 узгоджені всі деталі - "від кредитних умов до спільного виробництва" і "відмовитися від угоди було б аморально".

Нагадаємо, в грудні з'явилася інформація, що Туреччина має намір передати на вивчення США зенітні ракетні системи С-400, куплені нею у Росії, щоб контролювати можливу шкоду від придбання озброєння у Росії.