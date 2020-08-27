Пенс погодився знову стати віце-президентом в разі перемоги Трампа

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс погодився знову зайняти цю посаду, якщо на виборах президента переможе чинний глава держави Дональд Трамп. Він подякував Трампу за довіру.

Про це повідомляє CNN.

"За підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити як віце-президент Сполучених Штатів", - сказав Пенс.

Він висловив подяку главі держави Дональда Трампа за виявлену йому довіру.

Нагадаємо, республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.

Від демократів у президенти буде балотуватися Джо Байден.

Сенатор від Каліфорнії Камала Харріс затвердили кандидатом у віце-президенти від Демократичної партії.

Вибори президента США повинні відбутися 3 листопада.