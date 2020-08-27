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Пенс согласился снова стать вице-президентом в случае победы Трампа

Автор: Надежда Собенко

Выборы президента США должны пройти 3 ноября

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс согласился снова занять эту должность, если на выборах президента победит действующий глава государства Дональд Трамп. Он поблагодарил Трампа за оказанное доверие.

Об этом сообщает CNN.

"При поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов", - сказал Пенс.

Он выразил благодарность главе государства Дональду Трампу за оказанное ему доверие.

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Напомним, республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

От демократов в президенты будет баллотироваться Джо Байден.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис утверждили кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября.

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