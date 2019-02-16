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Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном

Новини » Політика    16.02.2019 - 13:49
Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Віце-президент США назвав Іран головною загрозою на Близькому Сході

На Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У ході виступу Пенс розповів про відвідини польського Освенціма, де в роки Другої світової війни був концентраційний табір. Він також наголосив, що сьогоднішній іранський режим відкрито виступає за ще один Голокост, і назвав Тегеран найбільшою загрозою і перешкодою на шляху досягнення миру на Близькому Сході.

Він також закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. Як пише Politico, цю пропозицію зустріли рідкими оплесками. По всій видимості, європейські країни дали зрозуміти, що будуть підтримувати операцію.

Нагадаємо, цього тижня Пенс анонсував нові санкції проти Ірану у відповідь на його програму розробки балістичних ракет.

Раніше президент США Дональд Трамп під час щорічного послання до Конгресу заявив, що перегляне підхід до участі Сполучених Штатів у війнах.

 

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