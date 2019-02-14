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США закликають ЄС вийти з ядерної угоди з Іраном

Новини » Політика    14.02.2019 - 16:44
США закликають ЄС вийти з ядерної угоди з Іраном
Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Пенс анонсував нові санкції проти Ірану

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від союзників з Європейського союзу припинити дію ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Пенс анонсував нові санкції проти Ірану.

"Настав час, щоб наші європейські партнери вийшли з іранської ядерної угоди і приєдналися до нас, оскільки ми чинимо економічний і дипломатичний тиск, необхідний для того, щоб дати іранському народу, регіону і світу мир, безпеку і свободу, яких вони заслуговують", - сказав Пенс.

Нагадаємо, Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу "земля-земля" "Дезфул" дальністю дії до 1000 км.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Після цього міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане заявив, що діють у відношенні країни санкції США "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися.

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