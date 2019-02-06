Трамп планує переглянути підхід США до війн

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За його словами, великі країни не беруть учать у нескінченних війнах

Президент США Дональд Трамп під час щорічного послання до Конгресу заявив, що перегляне підхід до участі Сполучених Штатів у війнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Трамп наголосив, що вважає, що великі країни не повинні брати участь у тривалих військових конфліктах.

"Я обіцяв новий підхід, ще будучи кандидатом в президенти. Великі країни не беруть участі в нескінченних війнах", - сказав президент США.

Він також зазначив, що США продовжать уважно стежити за політикою влади Ірану, яка скандувала гасло "Смерть Америці!" і погрожувала геноцидом єврейського народу.

Глава Білого дому також додав, що Сполучені Штати будуть підтримувати "народ Венесуели в його прагненні до завоювання свободи".

РБК-Україна писало, що Верхня палата Конгресу США (Сенат) ухвалила поправку, яка закликає не поспішати з виведенням американського контингенту з Сирії та Афганістану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір залишити американську військову присутність в Іраці для стеження за Іраном.