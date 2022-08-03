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Пелосі зустрілася з президентом Тайваню: про що говорили

Фото: спікер Палати представників США Ненсі Пелосі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американська делегація прибула на Тайвань, щоб підтвердити прихильність підтримці острова. З такою заявою виступила в середу спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі з президентом Тайваню Цай Інвень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зараз як ніколи важлива Солідарність Америки з Тайванем, сказала Пелосі, додавши, що рішучість "США зберегти демократію на Тайвані і в решті світу залишається непохитною".

"Ми дякуємо вам за ваше лідерство. Ми хочемо, щоб світ визнав це", - сказала Пелосі.

Вона закликала до розширення міжпарламентського співробітництва.

"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією і автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - заявила Пелосі.

Спікерка також заявила, що нове законодавство США, спрямоване на посилення американської індустрії чіпів для конкуренції з Китаєм, пропонує більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню.

Цай своєю чергою сказала Пелосі, що вона є одним з найвідданіших друзів Тайваню, і подякувала їй за непохитну підтримку на міжнародній арені.

Цай додала, що Тайвань є надійним партнером Сполучених Штатів і буде продовжувати працювати з США над зміцненням співпраці в галузі безпеки, економічного розвитку і ланцюжків постачання.

Нагадаємо, 2 серпня Пелосі прибула на Тайвань.

Уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту Пелосі на Тайвань.

Пекін вже оголосив про військові стрільби навколо острова і ввів обмеження на торгівлю з Тайванем.

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