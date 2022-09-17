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Пелосі прибула до Вірменії з офіційним візитом

Фото: Ненсі Пелосі, речник Палати представників США (facebook.com/usembarmenia)
Автор: Іван Носальський

Делегація Конгресу США на чолі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з офіційним візитом до Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США у Вірменії .

За даними відомства, Пелосі під час її візиту проведе зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером парламенту Альоном Симоняном та іншими високопосадовцями, а також вона відвідає Меморіал жертв Геноциду "Цицернакаберд" та виступить у Центрі мистецтв "Гафесчан".

Пелосі є найвищим офіційним представником США, який відвідав Вірменію з моменту її незалежності.

Нагадаємо, що візит Пелосі відбувається на тлі ескалації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном . У ніч проти 13 вересня країни обмінялися звинуваченнями у провокаційних обстрілах.

При цьому американська чиновниця на початку серпня також відвідувала Тайвань . Вона приїхала туди, незважаючи на численні погрози КНР, яка звинувачувала США у порушенні політики Китаю.

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