Пелосі прибула до Вірменії з офіційним візитом

Делегація Конгресу США на чолі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з офіційним візитом до Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США у Вірменії .

За даними відомства, Пелосі під час її візиту проведе зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером парламенту Альоном Симоняном та іншими високопосадовцями, а також вона відвідає Меморіал жертв Геноциду "Цицернакаберд" та виступить у Центрі мистецтв "Гафесчан". Пелосі є найвищим офіційним представником США, який відвідав Вірменію з моменту її незалежності.