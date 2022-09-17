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Пелоси прибыла в Армению с официальным визитом

Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (facebook.com/usembarmenia)
Автор: Иван Носальский

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Армении.

Согласно данным ведомства, Пелоси в ходе ее визита проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными чиновниками, а также она посетит Мемориал жертв Геноцида "Цицернакаберд" и выступит в Центре искусств "Гафесчян".

Пелоси является самым высокопоставленным официальным представителем США, который посетил Армению с момента ее независимости.

Напомним, что визит Пелоси происходит на фоне эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. В ночь на 13 сентября страны обменялись обвинениями в провокационных обстрелах.

При этом американская чиновница в начале августа также посещала Тайвань. Она приехала туда, несмотря на многочисленные угрозы КНР, которая обвиняла США в нарушении политики одного Китая.

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