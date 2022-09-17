Пелоси прибыла в Армению с официальным визитом

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Армении.

Согласно данным ведомства, Пелоси в ходе ее визита проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными чиновниками, а также она посетит Мемориал жертв Геноцида "Цицернакаберд" и выступит в Центре искусств "Гафесчян". Пелоси является самым высокопоставленным официальным представителем США, который посетил Армению с момента ее независимости.