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Співали гімн Угорщини: СБУ перевірить місцевих депутатів на Закарпатті

Автор: Дмитро Левицький

Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади після прийняття присяги заспівали гімн Угорщини. Правоохоронці перевірять всі обставини цієї події.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, подія сталася ще 21 листопада. Частина місцевих депутатів, за ініціативи голови ОТГ, заспівали гімн сусідньої країни після прийняття присяги. Відеоролик, на якому депутати співають гімн Угорщини, поширили у соцмережах.

Спецслужба почала перевірку щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської ОТГ. Зараз СБУ ретельно перевіряє всі матеріали щодо цієї події.

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"За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки в офісі іноземного благодійного фонду на Закарпатті. Правоохоронці знайшли та вилучили матеріали з ознаками агітації за "Велику Угорщину". СБУ також підозрює деяких публічних діячів у вчиненні держзради.

Як писало РБК-Україна, після обшуків в Закарпатській області МЗС Угорщини викликало до себе українського посла для надання пояснень.

Крім того, в Закарпатській ОДА попросили силовиків надати докази законності проведення обшуків в офісі благодійного фонду.

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