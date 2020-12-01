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Обшуки в угорських фондах на Закарпатті: в ОДА просять у силовиків докази

Ужгород, Вівторок 01 грудня 2020 14:25
Обшуки в угорських фондах на Закарпатті: в ОДА просять у силовиків докази
Фото: Олексій Петров (facebook.com/OlexiyPetrov)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров заперечує свою причетність до обшуків в фондах угорської нацменшини. Він просить надати суду докази законності обшуків Службу безпеки України.

Про це Петров написав в Facebook.

Він заявив, що застосування грубої сили не є аргументом в політиці.

"Висловлюю щиру надію, що дії правоохоронців мотивовані в першу чергу законами України. У мене, як голови ОДА, депутат Закарпатської обласної ради, мотивацій розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, піддати Україну на скандал міжнародного рівня - точно ні", - написав Петров.

Глава ОДА закликав силовиків провести брифінг і надати громадськості доказову базу, щоб зняти питання можливих політичних інсинуацій.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила про проведення обшуків на Закарпатті в фондах нацменшин Угорщини. Правоохоронці заявили, що глава фонду займався підривної діяльності на користь Угорщини.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України, заявивши про неприпустимість обшуків у лідерів угорської нацменшини.

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