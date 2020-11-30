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Обшуки СБУ на Закарпатті: МЗС Угорщини викликало українського посла

Будапешт, Понеділок 30 листопада 2020 23:51
Обшуки СБУ на Закарпатті: МЗС Угорщини викликало українського посла
Фото: Петер Сійярто (wikimedia.org By Cancillería del Ecuador)
Автор: Инна Собора

Міністерство закорднонних справ Угорщини вважає неприпустимим обшуки у лідерів угорської нацменшини в Закарпатській області. Для того, щоб висловити своє незадоволення, викликали посла України в Угорщині Любов Непол.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Mukachevo.net".

Він заявив, що дії української влади перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами. Тому Угорщина буде надалі блокувати членство України в НАТО.

"На жаль в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, у Закарпатській області керівників іноземного благодійного фонду запідозрили у веденні підривної діяльності на користь Угорщини. Фонд міг агітувати за створення угорської автономії в межах області. СБУ там провела обшуки 30 листопада.

Раніше МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент на кордоні.

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