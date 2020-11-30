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Агітували за "Велику Угорщину": СБУ провела обшуки в благодійному фонді

Закарпатська область, Понеділок 30 листопада 2020 19:12
Агітували за "Велику Угорщину": СБУ провела обшуки в благодійному фонді
Фото: обшуки в офісі благодійного фонду (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області керівників іноземного благодійного фонду запідозрили у веденні підривної діяльності на користь Угорщини. Правоохоронці не виключають втручання у внутрішні справи України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зараз спецслужба перевіряє причетність фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, фонд міг втручатися у внутрішні справи України та заподіяти шкоди державній безпеці.

Керівників фонду підозрюють у поширенні дії фейкового законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони України. Зокрема, фонд міг агітувати за створення угорської автономії в Закарпатській області.

"Під час обшуків виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу", - розповіли в СБУ.

Крім того, правоохоронці перевіряють факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських публічних діячів.

"Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій з ознаками державної зради", - додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники не пустили в Україну угорського високопосадовця. Іноземний політик агітував на місцевих виборах в Україні.

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