Пели гимн Венгрии: СБУ проверит местных депутатов на Закарпатье

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины после принятия присяги спели гимн Венгрии. Правоохранители проверят все обстоятельства этого происшествия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, событие произошло еще 21 ноября. Часть местных депутатов, по инициативе председателя ОТО, спели гимн соседней страны после принятия присяги. Видеоролик, на котором депутаты поют гимн Венгрии, распространили в соцсетях.

Спецслужба начала проверку относительно возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской ОТО. Сейчас СБУ тщательно проверяет все материалы, касающиеся этого события.

"По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования", - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера СБУ провела обыски в офисе иностранного благотворительного фонда на Закарпатье. Правоохранители нашли и изъяли материалы с признаками агитации за "Великую Венгрию". СБУ подозревает некоторых публичных деятелей в совершении госизмены.

Как писало РБК-Украина, после обысков в Закарпатской области МИД Венгрии вызвал к себе украинского посла для дачи объяснений.

Кроме того, в Закарпатской ОГА попросили силовиков предоставить доказательства законности проведения обысков в офисе благотворительного фонда.