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У Швейцарії розбився літак, є жертви

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 23:35
У Швейцарії розбився літак, є жертви
Фото: на місці катастрофи (Keystone/Kantonspolizei Wallis)

У результаті аварії легкомоторного літака загинули двоє дорослих і дитина

У швейцарських Альпах зазнав аварії і впав легкомоторний літак, загинули три людини, у тому числі дитина. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

За даними правоохоронців кантону Вале, одномоторний літак типу Piper злетів з аеродрому близько 9 годин ранку (10:00 за Києвом), прямуючи до Італії, проте менш ніж за півтори години літак впав недалеко від італійського кордону і загорівся.

З-під уламків витягли тіла пілота, пасажира і маленької дитини.

"Екстрені служби швидко прибули на місце події, де констатували загибель пілота і двох пасажирів: дорослого і дитини", - йдеться в повідомленні поліції.

Причини аварії поки не відомі, за фактом інциденту розпочато розслідування.

Нагадаємо, 18 серпня в Сполучених Штатах Америки в результаті падіння легкомоторного літака Cessna 303 на житловий будинок, загинула 1 людина, ще двоє постраждали.

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