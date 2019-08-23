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У США літак здійснив аварійну посадку через задимлення, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 08:28
У США літак здійснив аварійну посадку через задимлення, є постраждалі
Фото: евакуація пасажирів з салону літака (CNN)

Щонайменше 7 осіб постраждали, з них 2 - діти

Авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines здійснив аварійну посадку через задимлення на борту, внаслідок чого постраждали семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, задимлення на борту літака сталося під час польоту з Окленда, штат Каліфорнія, до Гонолулу, що на Гаваях. Дим почав заповнювати салон літака за 20 хвилин до приземлення, тому пілот прийняв рішення здійснити екстрену посадку.

Зазначається, що на борту літака знаходилися 184 пасажири та 7 членів екіпажу. В результаті аварійної посадки постраждали 7 осіб, серед яких двоє дітей. Життю постраждалим нічого не загрожує.

Авіакомпанія Hawaiian Airlines поки не встановила причини задимлення під час польоту свого лайнера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США невеликий легкомоторний літак Cessna 303 впав на житловий будинок. Після падіння літака виникла пожежа. В результаті інциденту одна людина загинула, одна постраждала та ще одна зникла безвісти.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Луізіана сталася аварія двомісного легкомоторного літака Pitts S-2B, в результаті чого загинули 2 людини. Жертвами катастрофи стали пілот літака та телеведуча, яка знімала репортаж про фігури вищого пілотажу.

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