Пекин временно снял дополнительные тарифы на американские товары

Китай объявил о приостановке действия дополнительных 24% пошлин на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Решение о приостановке пошлин принято после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на прошлой неделе.
Как сообщила тарифная комиссия Государственного совета Китая, временная отмена дополнительных сборов начнет действовать с 10 ноября.
Такой шаг рассматривается как попытка стабилизировать торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира после нескольких лет тарифного противостояния.
Одновременно Пекин сообщил об отмене части пошлин на американские сельскохозяйственные товары — до 15%.
Этот шаг особенно важен для внутреннего продовольственного рынка Китая, поскольку США остаются одним из крупнейших поставщиков сои, кукурузы и мяса.
Эксперты отмечают, что смягчение тарифной политики может стать сигналом к постепенному восстановлению торгового диалога и снижению напряженности в отношениях двух стран.
Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне стремления обеих сторон сохранить экономический баланс и обеспечить доступ к ключевым категориям товаров.
Приостановка части тарифов рассматривается как компромиссное решение, которое позволит странам вернуться к конструктивным переговорам и избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривается как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.
Напоминаем, что Дональд Трамп заявил, что 50%-ные пошлины на импорт из Индии останутся в силе, пока Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть, подчеркнув, что США не намерены поощрять партнеров, поддерживающих экономические связи с Москвой.
Отметим, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что тарифная политика является ключевым инструментом для достижения мира, заявив, что пошлины позволяют избегать войн и сохранять жизни миллионов людей, поскольку дают Вашингтону рычаги влияния на страны, ведущие агрессивную политику.