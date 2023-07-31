ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ освободили еще 2 кв. км на Бахмутском направлении, а РФ подтягивает свои войска, - Маляр

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 31 июля 2023 08:36
ВСУ освободили еще 2 кв. км на Бахмутском направлении, а РФ подтягивает свои войска, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает на восток большое количество своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Что касается Бахмутского направления. Там в течение всей недели мы наступали с разным успехом. Потому что враг там вгрызается в каждый метр земли. Это все идет под плотным вражеским огнем, разминированием", - сказала Маляр.

По ее словам, к востоку РФ подтягивает большое количество войск, свои профессиональные подразделения. Однако украинские войска продвигались вперед на южном фланге вокруг Бахмута.

"Если говорить вообще о нашем наступлении там, то это уволенных 37 кв. км. И за прошедшую неделю наши там уволили 2 кв. км. Не стоит измерять цифрами такие продвижения. Поскольку там, кроме продвижения вперед, было уничтожено большое количество личного состава врага. И уничтожено большое количество техники",- рассказала заместитель министра.

Ситуация на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещиевки к югу от Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны