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Череватый о Бахмуте: ВСУ "медленно, но уверенно" набирают обороты

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Бахмут, Понедельник 31 июля 2023 11:45
Череватый о Бахмуте: ВСУ "медленно, но уверенно" набирают обороты Фото: ВСУ "медленно, но уверенно" набирают обороты в районе Бахмута Донецкой области (Getty Іmages)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ "медленно, но уверенно" продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Украинские силы обороны набирают обороты каждый день.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий CNN.

По его словам, в районе Бахмута украинским военным в целом удавалось продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории каждую неделю.

"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас численностью", - отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ используют тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

"И так, постепенно продвигаемся вперед", - объяснил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага. При этом, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю ВСУ освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении.

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