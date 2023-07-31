Череватый о Бахмуте: ВСУ "медленно, но уверенно" набирают обороты
ВСУ "медленно, но уверенно" продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Украинские силы обороны набирают обороты каждый день.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий CNN.
По его словам, в районе Бахмута украинским военным в целом удавалось продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории каждую неделю.
"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас численностью", - отметил Череватый.
Он добавил, что ВСУ используют тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.
"И так, постепенно продвигаемся вперед", - объяснил он.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага. При этом, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю ВСУ освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении.
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