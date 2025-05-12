"Адские всадники" не доехали: Нацгвардейцы отбили штурм оккупантов возле Купянска

Ситуация на Купянском направлении

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Несмотря на это украинские военные обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска.

Также мы писали, что российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. В частности, россияне снова пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.

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