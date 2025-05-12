"Адские всадники" не доехали: Нацгвардейцы отбили штурм оккупантов возле Купянска

Несмотря на обещания российского диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии" россияне продолжали свои штурмы на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков".
По данным военных, 10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении.
Для того, чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы. Однако украинские бойцы были готовы к отражению штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методично уничтожать оккупантов-штурмовиков.
"В результате российский натиск был отбит, а десять "адских всадников" отправились по своей прописке - то есть, в ад. Также были уничтожены девять мотоциклов врага", - сказано в сообщении.
По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Несмотря на это украинские военные обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.
"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.
По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска.
Также мы писали, что российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. В частности, россияне снова пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.
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