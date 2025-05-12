"Пекельні вершники" не доїхали: Нацгвардійці відбили штурм окупантів біля Куп'янська

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами речника Держкордон служби Андрія Демченка, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку. Попри це українські військові виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Куп'янська.

Також ми писали, що російська армія посилила штурми на Куп'янському напрямку. Зокрема, росіяни знову намагались форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі.

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