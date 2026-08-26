"Адские санкции" Грэма могут принять в сентябре: у Зеленского оценили шансы

В Конгрессе США сохраняется двухпартийная поддержка санкционного законопроекта Линдси Грэмма, а его принятие может быть рассмотрено уже в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в эфире телемарафона.

По словам Власюка, на следующей неделе Палата представителей США возвращается к работе. Украинская сторона намерена воспользоваться этим для активизации переговоров с американскими конгрессменами.

Власюк отметил, что планирует работать в США над поддержкой документа и убеждать законодателей в необходимости его принятия.

"Нас интересует инструментарий, который появится для давления на Россию и в то же время на Иран. Будем убеждать конгрессменов, что это действительно нужно для Украины и для победы Украины", - сказал он.

Уполномоченный президент по вопросам санкционной политики добавил, что в Конгрессе США остается значительная двухпартийная поддержка усиления давления на Россию. В то же время, окончательные сроки голосования зависят от дальнейшего прохождения документа через американский парламент.

Отдельно соратник Линдси Грэма заявил, что закон о санкциях против РФ может быть принят уже в сентябре.

Для Украины это может стать дополнительным инструментом давления на Россию, если документ получит необходимую поддержку американских законодателей.

"Адские санкции" против России

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из соавторов которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.

Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, банков, энергетического сектора, олигархов и "теневого флота". Также он дает возможность внедрять высокие пошлины против стран, продолжающих покупать российские энергоносители.