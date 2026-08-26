"Пекельні санкції" Грема можуть ухвалити у вересні: у Зеленського оцінили шанси

У Конгресі США зберігається двопартійна підтримка санкційного законопроєкту Ліндсі Грема, а його ухвалення можуть розглянути вже у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.

За словами Власюка, наступного тижня Палата представників США повертається до роботи. Українська сторона планує скористатися цим для активізації переговорів із американськими конгресменами.

Власюк зазначив, що планує працювати у США над підтримкою документа та переконувати законодавців у необхідності його ухвалення.

"Нас цікавить інструментарій, який з’явиться для тиску на Росію і водночас на Іран. Будемо переконувати конгресменів, що це дійсно потрібно для України і для перемоги України", - сказав він.

Уповноваженого президента з питань санкційної політики додав, що у Конгресі США залишається значна двопартійна підтримка посилення тиску на Росію. Водночас остаточні строки голосування залежать від подальшого проходження документа через американський парламент.

Окремо соратник Ліндсі Грема заявив, що закон про санкції проти РФ може бути ухвалений уже у вересні.

Для України це може стати додатковим інструментом тиску на Росію, якщо документ отримає необхідну підтримку американських законодавців.

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним зі співавторів якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів.

Законопроєкт передбачає санкції проти російського керівництва, банків, енергетичного сектору, олігархів та "тіньового флоту". Також він дає можливість запроваджувати високі мита проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.