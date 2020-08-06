Печерський суд хоче передати справу суддів ОАСК у ДБР, - адвокат Порошенка 

Фото: Ігор Головань (УНІАН)

За його словами, стаття 36 КПК України прямо забороняє передавати іншим органам досудового розслідування підслідні НАБУ провадження

Рішення Печерського суду про вилучення справи суддів ОАСК з НАБУ - це грубе порушення КПК.

Про це заявив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook.

"Печерський районний суд міста Києва вкотре підтвердив свою репутацію. Така собі універсальна "фомка", за допомогою якої можна зламати будь-який закон. Не тільки зобов’язав Генерального прокурора розглянути клопотання Палія В.П. в інтересах заступника голови ОАСК, а ще й вказав, яке саме рішення Генеральний прокурор має прийняти за результатами розгляду того клопотання. Передати іншому органу досудового розслідування і край", - зазначає Головань.

За його словами, стаття 36 КПК України прямо забороняє передавати іншим органам досудового розслідування підслідні НАБУ провадження.

Головань також зауважив, що у провадженні щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва виявився таємничий спір про підслідність.

"Тобто, якийсь інший орган досудового розслідування дуже хоче діяльність суддів ОАСК розслідувати. Хоче настільки пристрасно, що готовий провадження у НАБУ забрати. Але сам той таємничий орган чомусь поки що залишається в тіні. Чи не ДБР це часом? Адже саме ДБР неодноразово незаконно бралася розслідувати підслідні НАБУ справи", - нагадує він.

Нагадаємо, раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".