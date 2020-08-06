Печерский суд хочет передать дело судей ОАСК в ГБР, - адвокат Порошенко

Фото: Игорь Головань (УНИАН)

По его словам, статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства

Решение Печерского суда об изъятии дела судей ОАСК с НАБУ - это грубое нарушение УПК.

Об этом заявил адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.

"Печерский районный суд города Киева в очередной раз подтвердил свою репутацию. Этакая универсальная "фомка", с помощью которой можно взломать любой закон. Не только обязал Генерального прокурора рассмотреть ходатайство Палия В.П. в интересах заместителя председателя ОАСК, а еще и указал, какое именно решение Генеральный прокурор должен принять по результатам рассмотрения того ходатайства. Передать другому органу досудебного расследования и все", - отмечает Головань.

По его словам, статья 36 УПК Украины прямо запрещает передавать другим органам досудебного расследования подследственные НАБУ производства.

Головань также отметил, что в производстве в отношении судей Окружного административного суда Киева оказался таинственный спор о подследственности.

"То есть, какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько страстно, что готов производства в НАБУ забрать. Но сам тот таинственный орган почему-то пока остается в тени. Едва ли не ГБР это время? Ведь именно ГБР неоднократно незаконно бралась расследовать подследственные НАБУ дела ", - напоминает он.

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