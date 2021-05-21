Печерський суд заарештував "злодія в законі" "Умку"

У п’ятницю, 21 травня, Печерський суд Києва заарештував "злодія в законі" на прізвисько "Умка". Його відправили під варту на 60 діб.

Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі "злодія в законі" - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Суд відправив обвинуваченого на 60 діб під варту без права внесення застави.

Напередодні Печерський суд Києва заарештував "злодія в законі" "Лаша Свана" на два місяці без права внесення застави. Його взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, в результаті обшуків правоохоронці виявили 3,2 млн доларів "общака" найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі". Їх контролювали кримінальні авторитети на прізвисько "Умка" і " Лаша Сван".

Зазначимо, двох найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" затримали 20 травня. Вони контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.