ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Печерский суд арестовал "вора в законе" "Умку"

Новина українською →
Украина, Пятница 21 мая 2021 23:05
Печерский суд арестовал "вора в законе" "Умку" Фото: ему инкриминируют установление и распространение преступного воздействия(npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В пятницу, 21 мая, Печерский суд Киева арестовал "вора в законе" по прозвищу "Умка". Его отправили под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Суд отправил обвиняемого на 60 суток под стражу без права внесения залога.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Накануне Печерский суд Киева арестовал "вора в законе "Лаша Свана" на два месяца без права внесения залога. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в результате обысков правоохранители обнаружили 3,2 млн долларов "общака" самых влиятельных в Украине "воров в законе". Их контролировали криминальные авторитеты по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван".

Отметим, двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" задержали 20 мая. Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Печерский райсуд вор в законе
NEWS
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия