Печерський суд заарештував майно родичів "злодія в законі" "Умки"

Печерський районний суд Києва заарештував майно, яким володіють житель Дніпра Сергій Олійник ( "злодій в законі" на прізвисько "Умка" ) та його близькі родичі.

Про це інформує "Цензор.НЕТ" з посиланням на постанову від 24 травня.

Під арештом із забороною відчуження і розпорядження опинилися:

квартира підозрюваного площею 54,2 кв. м у Дніпрі;

майно брата "Умки" (паркувальне місце площею 16 кв. м, квартира площею 107,4 кв. м, будівлі і споруди площею 752,4 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser 200);

нерухомість та автомобілі синів підозрюваного (навіс, що розташований у будинку квартирного типу площею 18,3 кв. м, два паркувальних місця загальною площею 31 кв. м, чотири квартири загальною площею 360 кв. м, частини двох земельних ділянок і спортивно-оздоровчого комплексу, нежитлове приміщення в будівлі торгівельно-комерційного призначення площею 339,1 кв. м, два автомобілі Audi Q3 і Land Rover Range Rover, нежитлове приміщення площею 94,1 кв. м);

автомобіль Volkswagen Jetta, який володіє племінник "Умки";

земельна ділянка і частину житлового будинку загальною площею 131,9 кв. м, якій належать тещі "вора в законі";

майно тестя "Умки" (земельна ділянка, житловий будинок площею 49,2 кв. м, паркувальне місце площею 12,8 кв. м, квартира площею 78,8 кв. м, автомобіль Toyota Camry);

майно племінниці підозрюваного (паркувальне місце площею 13,8 кв. м, дві квартири площами 86,1 кв. м і 106,8 кв. м, автомобіль Mazda 6);

майно дружини "вора в законі" (нежитлове приміщення площею 152,4 кв. м, земельна ділянка, житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 453,1 кв. м, два автомобілі Lexus LX 450 і Land Rover Range Rover Velar);

майно батька "Умки" (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домоволодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq);

майно батька "Умки" (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домоволодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq); майно матері "Умки" (квартира площею 115,6 кв. м, паркувальне місце площею 16,2 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200).

За твердженням прокурора першого відділу офісу генерального прокурора Сергія Харіна, який подав відповідне клопотання з накладення арешту, перераховане рухоме і нерухоме майно злодій в законі "Умка" придбав на кошти, отримані в результаті вчинення кримінальних злочинів і оформив на близьких родичів.

У разі винесення судом обвинувального вироку це майно підпадатиме під спеціальну конфіскацію.