Печерский суд арестовал имущество родственников "вора в законе" "Умки"

Печерский районный суд Киева арестовал имущество, которым владеют житель Днепра Сергей Олийнык ( "вор в законе" по кличке "Умка" ) и его близкие родственники.

Об этом информирует "Цензор.НЕТ" со ссылкой на постановление от 24 мая.

Под арестом с запретом отчуждения и распоряжения оказались:

квартира подозреваемого площадью 54,2 кв. м в Днепре;

имущество брата "Умки" (парковочное место площадью 16 кв. м, квартира площадью 107,4 кв. м, здания и сооружения площадью 752,4 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser 200);

недвижимость и автомобили сыновей подозреваемого (навес, расположенный в доме квартирного типа площадью 18,3 кв. м, два парковочных места общей площадью 31 кв. м, четыре квартиры общей площадью 360 кв. м, части двух земельных участков и спортивно-оздоровительного комплекса), нежилое помещение в здании торгово-коммерческого назначения площадью 339,1 кв. м, два автомобиля Audi Q3 и Land Rover Range Rover, нежилое помещение площадью 94,1 кв. м);

автомобиль Volkswagen Jetta, которым владеет племянник "Умки";

земельный участок и часть жилого дома общей площадью 131,9 кв. м, которой принадлежат тещи вора в законе;

имущество тестя "Умки" (земельный участок, жилой дом площадью 49,2 кв. м, парковочное место площадью 12,8 кв. м, квартира площадью 78,8 кв. м, автомобиль Toyota Camry);

имущество племянницы подозреваемого (парковочное место площадью 13,8 кв. м, две квартиры площадью 86,1 кв. м и 106,8 кв. м, автомобиль Mazda 6);

имущество жены "вора в законе" (нежилое помещение площадью 152,4 кв. м, земельный участок, жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 453,1 кв. м, два автомобиля Lexus LX 450 и Land Rover Range Rover Velar)4

имущество отца "Умки" (парковочное место площадь 16,2 кв. м, нежилое помещение площадью 8,5 кв. м, домовлодиння площадью 520 кв. м, автомобиль Skoda Kodiaq);

имущество матери "Умки" (квартира площадью 115,6 кв. м, парковочное место площадью 16,2 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200).

По утверждению прокурора первого отдела Офиса генерального прокурора Сергея Харина, который подал соответствующее ходатайство с наложения ареста, перечисленное движимое и недвижимое имущество вор в законе "Умка" приобрел на средства, полученные в результате совершения уголовных преступлений и оформил на близких родственников.

В случае вынесения судом обвинительного приговора это имущество будет подпадать под специальную конфискацию.