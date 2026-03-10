На 32% за год: где в Киеве жилье подорожало больше всего и сколько лет на него собирать
За последний год цены на вторичном рынке Киева поднялись на все типы квартир, однако разрыв между районами остается колоссальным: разница в цене на однокомнатное жилье может достигать более 100 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Рекордный рост: за год вторичное жилье в Киеве подорожало на 12-14%, а на Печерске цены взлетели на 32%.
- Ценовой разрыв: "однокомнатка" на Печерске стоит в среднем 152 000 долларов, тогда как в Деснянском районе - 43 500 долларов.
- Доступность: чтобы купить однокомнатную квартиру в столице, среднестатистическому киевлянину нужно откладывать всю зарплату в течение 7,8 года.
- Прогноз: более трети опрошенных (36%) ожидает дальнейшего роста стоимости квадратных метров в ближайшем будущем.
Как изменилась стоимость жилья за год
Вторичный рынок недвижимости Киева демонстрирует стабильную тенденцию к подорожанию. Наибольший скачок цен зафиксирован в сегменте многокомнатных квартир, однако однокомнатные остаются наиболее востребованными.
Средние цены по городу сейчас выглядят так:
- Однокомнатные: подорожали на 12%, средняя цена - 70 000 долларов;
- Двухкомнатные: рост на 13%, средняя цена - 110 000 долларов;
- Трехкомнатные: рост на 14%, средняя цена - 161 000 долларов.
Рейтинг районов: где цены "кусаются", а где дешевле всего
География расположения остается ключевым фактором ценообразования. Традиционным лидером по стоимости является Печерск, тогда как наиболее бюджетные варианты предлагает Деснянский район.
Сколько стоят однокомнатные квартиры по районам (динамика за год):
- Печерский: 152 000 долларов (+32%)
- Шевченковский: 94 900 долларов (+19%)
- Голосеевский: 78 000 долларов (+18%)
- Подольский: 75 000 долларов (+23%)
- Соломенский: 65 000 долларов (+18%)
- Днепровский: 65 000 долларов (+16%)
- Дарницкий: 65 000 долларов (+5%)
- Оболонский: 60 000 долларов (+13%)
- Святошинский: 52 700 долларов (+5%)
- Деснянский: 43 500 долларов (+6%)
Цены на однокомнатные квартиры в разных районах Киева (скриншот)
Доступность жилья: реалии и прогнозы
Несмотря на рост цен, покупательная способность остается под давлением. Согласно аналитическим данным, среднестатистическому киевлянину нужно откладывать всю свою заработную плату в течение 7,8 года, чтобы накопить на собственную однокомнатную квартиру.
Относительно будущего рынка, мнения украинцев разделились. По данным опроса ЛУН:
- 42% респондентов считают, что цены останутся на текущем уровне;
- 36% прогнозируют дальнейший рост стоимости "вторички";
- 22% ожидают удешевления квадратных метров.
Читайте также о том, что самые высокие цены на аренду жилья в Киеве и на западе Украины. Рекордсменом до сих пор держится Ужгород - там жители отдают 80% зарплаты за "крышу над головой".
Ранее мы писали о том, что за 2025 год средняя стоимость "квадрата" на первичке выросла почти во всех областях Украины. Застройщики запустили новые проекты, но темпы ввода жилья в эксплуатацию замедлились.