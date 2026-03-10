На 32% за год: где в Киеве жилье подорожало больше всего и сколько лет на него собирать

За последний год цены на вторичном рынке Киева поднялись на все типы квартир, однако разрыв между районами остается колоссальным: разница в цене на однокомнатное жилье может достигать более 100 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Несмотря на рост цен, покупательная способность остается под давлением. Согласно аналитическим данным, среднестатистическому киевлянину нужно откладывать всю свою заработную плату в течение 7,8 года , чтобы накопить на собственную однокомнатную квартиру.

Сколько стоят однокомнатные квартиры по районам (динамика за год):

География расположения остается ключевым фактором ценообразования. Традиционным лидером по стоимости является Печерск, тогда как наиболее бюджетные варианты предлагает Деснянский район.

Вторичный рынок недвижимости Киева демонстрирует стабильную тенденцию к подорожанию. Наибольший скачок цен зафиксирован в сегменте многокомнатных квартир, однако однокомнатные остаются наиболее востребованными.

