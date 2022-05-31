Друк грошей - небезпечний крок, Мінфін має скоригувати свою стратегію, - експерт

Уряду не варто зловживати емісією гривні, що нині широко застосовується для покриття видатків держави. Це створює занадто великий тиск на гривню й у підсумку занадто дорого обійдеться економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського в колонці на lb.ua.

За його словами, нині держава має кілька джерел надходжень для покриття видатків, це, зокрема, міжнародна допомога, залучення запозичень та емісія грошей. Однак нині найактивніше застосовується останній з перелічених ресурсів, наголошує Уманський.

"Звичайно, у період воєнного стану залучення центрального банку до прямої допомоги бюджету у певних обсягах є цілком виправданим. Але якщо ми не хочемо потім відчути на собі усі наслідки роботи «друкарського верстату» і дивуватися, чому відчувається тиск на гривню та чому зменшуються міжнародні резерви, то використовувати цей канал слід максимально виважено. Принаймні, він не має превалювати над ринковими розміщеннями і НБУ має бути "кредитором останньої надії", - наголосив Уманський.

За словами експерта, державі варто ширше використовувати такий інструмент, як розміщення ОВДП. Зокрема, з початку дії воєнного стану уряд на первинних аукціонах залучив лише 77 млрд грн через розміщення ОВДП у гривні та 13 млрд грн (в еквіваленті) через розміщення ОВДП в іноземній валюті. При тому що НБУ здійснив прямий викуп ОВДП на суму 120 млрд грн.

Державі варто підвищити ставки доходності за ОВДП, що дозволить перекрити ризики таких інвестицій та збільшить залучення фінансів в економіку. Оскільки поточна дохідність за гривневими ОВДП (9,5% - 11,5% річних) чи валютними ОВДП (3,7% річних в доларах чи 2,5% річних в євро) далеко не повною мірою покриває ризики, нагадує аналітик. До таких ризиків екс-міністр фінансів відніс ризики інфляції, девальвації, зростання короткострокових ставок у гривні в майбутньому та ризик дефолту (реструктуризації) уряду за облігаціями, особливо в іноземній валюті.

На думку Уманського, фінансово-банківська система нині має необхідний ресурс для залучення коштів під державні зобов’язання.

"На сьогодні ліквідність банківської системи знову починає бити рекорди: банки сконцентрували на депозитних сертифікатах НБУ близько 190 млрд грн. Чому ці кошти вкрай обмежено вкладаються в ОВДП?" - резюмував експерт.