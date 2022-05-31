Печать денег - опасный шаг, Минфин должен скорректировать свою стратегию, - эксперт

Правительству не стоит злоупотреблять эмиссией гривны, что сейчас широко применяется для покрытия расходов государства. Это создает слишком большое давление на гривну и в итоге слишком дорого обойдется экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра финансов Игоря Уманского в колонке на lb.ua.

По его словам, сейчас у государство есть несколько источников поступлений для покрытия расходов, это, в частности, международная помощь, привлечение заимствований и эмиссия денег. Однако сейчас наиболее активно применяется последний из перечисленных ресурсов, отмечает Уманский.

"Конечно, в период военного положения привлечение центрального банка к прямой помощи бюджета в определенных объемах является вполне оправданным. Но если мы не хотим потом ощутить на себе все последствия работы «печатного станка» и удивляться, почему ощущается давление на гривну и почему уменьшаются международные резервы, то использовать этот канал следует максимально взвешенно. По крайней мере, он не должен превалировать над рыночными размещениями и НБУ должен быть "кредитором последней надежды", - подчеркнул Уманский.

По словам эксперта, государству стоит шире использовать такой инструмент, как размещение ОВГЗ. В частности, с начала действия военного положения правительство на первичных аукционах привлекло лишь 77 млрд грн из-за размещения ОВГЗ в гривне и 13 млрд грн (в эквиваленте) из-за размещения ОВГЗ в иностранной валюте. При том что НБУ осуществил прямой выкуп ОВГЗ на сумму 120 млрд грн.

Государству стоит повысить ставки доходности по ОВГЗ, что позволит перекрыть риски таких инвестиций и увеличит привлечение финансов в экономику. Поскольку текущая доходность по гривневым ОВГЗ (9,5% - 11,5% годовых) или валютным ОВГЗ (3,7% годовых в долларах или 2,5% годовых в евро) далеко не в полной мере покрывает риски, напоминает аналитик. К таким рискам экс-министр финансов отнес риски инфляции, девальвации, роста краткосрочных ставок в гривне в будущем и риск дефолта (реструктуризации) Правительства по облигациям, особенно в иностранной валюте.

По мнению Уманского, финансово-банковская система сейчас имеет необходимый ресурс для привлечения средств под государственные обязательства.

"На сегодня ликвидность банковской системы снова начинает бить рекорды: банки сконцентрировали на депозитных сертификатах НБУ около 190 млрд грн. Почему эти средства крайне ограничено вкладываются в ОВГЗ?" - резюмировал эксперт.