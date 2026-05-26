НДС для ФОП: условие ЕС может сорвать ратификацию кредита в Раде, - источники

09:00 26.05.2026 Вт
2 мин
Украина хочет изменить условия предоставления кредита
aimg Ирина Глухова aimg Юрий Дощатов
Фото иллюстративное: Условие ЕС по введению НДС для ФОПов может сорвать ратификацию кредита в Раде (Getty Images)

Условие для получения макрофинансовой помощи от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро может сорвать ратификацию документа в Верховной Раде.

"Мы хотим, чтобы меморандум о макрофине был ратифицирован. Но если там будет норма об НДС для ФОПов, то это станет проблемой", - сказал собеседник издания, знакомый с работой над соглашением с Еврокомиссией.

Сейчас меморандум с ЕС о макрофинансовой помощи подписан и предварительно он содержит условие о введении НДС для ФОПов.

Но по информации издания, финальный вариант документа еще дорабатывается, и Украина пытается скорректировать предложенный перечень условий, в частности по НДС, сообщил изданию собеседник, знакомый с подготовкой документа.

НДС для ФОП

Напомним, отмена льготы по уплате НДС для физических лиц-предпринимателей после достижения определенного уровня дохода была заложена как одно из условий новой программы МВФ для Украины.

Впрочем, ранее премьер-министр Юлия Свириденко по итогам консультаций с МВФ сообщила, что введение НДС для ФОП пока откладывается.

По ее словам, Фонд "с пониманием отнесся к чувствительности вопроса" такого решения для малого бизнеса.

Параллельно стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения более жестких условий для кредита Украине на 90 миллиардов евро. Сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

