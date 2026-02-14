НДС для ФОПов пока не будет: МВФ смягчил условия для Украины

"Сейчас никаких prior actions для получения программы нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины", - сообщила она.

Отметим, что это первый случай в истории сотрудничества Украины с МВФ когда была отменена необходимость выполнения prior actions и перевод этих условий в статус структурных маяков. Обычно происходило наоборот - маяки из-за их невыполнения переводились в статус prior actions.

По словам премьера, изменить условия для получения программы удалось в результате переговоров с МВФ - после визита в Киев главы Фонда Кристалины Георгиевой. По договоренности с Фондом, все четыре предпосылки должны быть выполнены после утверждения советом директоров МВФ новой программы.

Что дадут такие изменения?

Отмена prior actions дает возможность совету директоров фонда на принятие решения по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 млрд долларов.

Также новая программа дает возможность ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд - предварительно 15 млрд для бюджета и 45 млрд на военные нужды, в 2027 году - 30 млрд (распределение 15 млрд - на бюджет, а 15 млрд - на военные нужды).

"Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается", - отметила она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас на повестке дня - разработка финансовой стратегии.

"Министерства финансов и обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных потребностей. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам, что позволит начать финансирование уже с апреля. Это особенно важно для обеспечения оборонных и критических бюджетных расходов", - сказала премьер.

Изменения по налогам объединят в один законопроект

Как отметила Свириденко, все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Срок введения НДС для ФОПов пока обсуждается с МВФ. По словам Свириденко, это может быть либо 2028 год, либо налог вступит в действие с момента вступления Украины в ЕС.

Новый Beautiful Tax Bill надо будет принять уже в марте. Но пока, по словам премьер-министра, голосов в Раде для этого нет в необходимом количестве.

"Наши партнеры ожидают, что в марте мы примем эти изменения в первом чтении и в целом. Но мы честно говорим: ситуация с голосами в парламенте сложная. Мы провели значительное количество встреч с фракциями, работаем в координационных форматах", - отметила Свириденко.

Она отметила, что на фоне вызовов безопасности и нагрузки на общество любые налоговые изменения воспринимаются очень чувствительно и налоговые изменения - это не только вопрос правительства, но и "общая ответственность парламента и всех ветвей власти перед обществом"

Почему МВФ смягчил условия

По словам Свириденко, МВФ согласился смягчить условия получения новой программы из-за существенных изменений ситуации в Украине в результате обстрелов энергетики.

"Ситуация сейчас значительно изменилась по сравнению с той, которая была в ноябре, когда мы работали с миссией МВФ над составлением программы", - отметила она.

Источники РБК-Украина, знакомые с переговорным процессом, сказали, что ключевым событием для изменения позиции МВФ стал визит в Киев главы Фонда Кристалины Георгиевой в середине января. Главное, что Георгиева увидела Киев темным, холодным но непокоренным", - отметил собеседник издания.

Во время визита в Украину глава МВФ имела возможность осмотреть энергетическую инфраструктуру, которая пострадала от российских ударов.