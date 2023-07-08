ПДЧ - логика 90-х. Климкин назвал задачи "максимум" и "минимум" на саммите НАТО

План действий по членству в НАТО является логикой 1990-х годов, которая уже выглядит лишенной смысла. Сегодня же Украина рассчитывает на определение основных линий по будущей интеграции.

Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин в блиц-интервью для РБК-Украина .

Задача максимум

Сегодня для Украины задачей "максимум" на саммите НАТО является реальное начало присоединения к Североатлантическому союзу.

"Это должен быть план, но не такой, как План действий по членству, потому что логика ПДЧ - это логика 1990-х годов. Тогда она работала, но в нынешних реалиях она выглядит не просто устаревшей, а на самом деле лишенной смысла", - рассказал Климкин.

Бывший министр иностранных дел отметил, что для Украины важно не только подтверждение того, что в будущем она станет полноправным членом Альянса, но и наличие основных линий о том, как она дойдет до этого.

Задача минимум

"Второй момент касается того, что будет делать именно НАТО в плане практической помощи. Я не говорю об отдельных союзниках, поскольку многое идет на двустороннем или многостороннем уровнях. Здесь важна история, что будет делать именно НАТО, какие возьмет обязательства", - отметил Климкин назвав это задачей "минимум".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Во время саммита, который состоится уже 11-12 июля, Киев желает получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Как отметил президент Владимир Зеленский, у страны есть все основания для этого.

В частности, лидер страны рассказал, что ожидает от саммита единства НАТО, которого пока недостаточно касаемо вопроса Украины и Швеции.