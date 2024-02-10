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Павлюка уволили из Минобороны, он переходит на другую должность

Фото: Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генерал-лейтенанта Александра Павлюка уволили с должности первого заместителя министра обороны. Он переходит на другую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабинет министров уволил Павлюка из Министерства обороны сегодня, 10 февраля.

Мельничук отметил, что увольнение было в связи с переходом на другую работу.

Что известно о Павлюке

Напомним, в 2017-2020 годах Александр Павлюк был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а в 2021 году стал командующим Операцией Объединенных сил.

Во время полномасштабной войны генерал был назначен заместителем командующего Сухопутными войсками и одновременно был командующим Силами обороны Киева. В феврале 2023 года его назначили первым заместителем министра обороны.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Источники РБК-Украина сообщали, что это не все перестановки в ВСУ. Александр Павлюк может возглавить Сухопутные войска ВСУ.

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