ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Павлюк об обстрелах Сумской области: РФ не создает наступательных сил в этом направлении

Пятница 22 марта 2024 16:30
UA EN RU
Павлюк об обстрелах Сумской области: РФ не создает наступательных сил в этом направлении Фото: Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На фоне увеличения обстрелов Сумской области российские оккупанты в этом направлении не создают наступательных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка в эфире национального телемарафона.

Генерал отметил, что российские захватчики в разы увеличили артиллерийские и авиаудары по Сумской области, и продолжают террор местного населения.

"Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей", - заявил он.

Также Павлюк рассказал, что Силы обороны пока не имеют преимущества в воздухе. Это в свою очередь позволяет росармии наносить мощные удары с применением авиации.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что как только преимущество ВСУ в воздухе появится, украинское войско сделает все, чтобы вражеская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары.

Российские фейки о наступлении на Сумскую область

Напомним, в последнее время в России стали чаще распространять волну фейков о "наступлении" на территорию Сумской области. Как объяснили подобную вражескую пропаганду в Сумской ОВА, это обусловлено желанием интервентов дестабилизировать ситуацию в регионе и повысить панические настроения среди его населения.

Ранее, 12 марта, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.

Добавим, 14 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время остается угроза со стороны ДРГ с территории России.

Отметим также, что в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

Как заявили сегодня в Центре противодействия дезинформации, сообщение о якобы готовности войск РФ к наступлению на Сумскую область с севера, озвученную некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов - не соответствует действительности. У оккупантов пока нет ресурсов.

К слову, еще в феврале начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко опроверг фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными