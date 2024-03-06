Павлюк: в ближайшее время фронт стабилизируется, Украина планирует контрударные действия

По словам Павлюка, российские террористы делают сейчас все, чтобы максимально оккупировать территории до выборов президента в России. Согласно перехваченным разговорам, на штурмы враг бросает даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад.

"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача - стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", - рассказал Павлюк.

По словам командующего Сухопутных войск, пока осталось несколько горячих направлений:

направление Авдеевки;

направление Часового Яра;

направление Терны в сторону Лимана.

На вышеупомянутых направлениях ежедневно идут тяжелые бои, но наши воины уверенно держатся нанося врагу огромные потери.

"Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и сделаем все, чтобы войска перешли в активные действия и перехватили инициативу", - добавил Павлюк.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 5 марта, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Враг между тем оказывает давление на двух направлениях в Донецкой области.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Роботино, на Авдеевском направлении и в районе Новомихайловки, а также на левом берегу Херсонской области.

Как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, ситуация на фронте сейчас тяжелая, но все развивается в стремительной динамике. В то же время, Украина найдет ответы на вызовы, возникающие со "снарядным голодом", пополнением резервов и другим.