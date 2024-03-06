Ситуация на фронте сегодня 6 марта

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг давит на двух направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed". По предварительной информации, силами обороны уничтожены 38 из 42 этих дронов. Информация о пострадавших и повреждения объектов инфраструктуры уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Кисловка, Митрофановка Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области; Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Так, за прошедшие сутки, противник осуществил 3 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

Подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

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