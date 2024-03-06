ВСУ держат оборону и впервые применили AASM Hammer на левом берегу Днепра: карты ISW

Силы обороны сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Работино, на Авдеевском направлении и в районе Новомихайловки, а также на левом берегу Херсонской области, где впервые использовали предоставленные Францией бомбы AASM Hammer по позициям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались 5 марта на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; и к югу от Кременной около Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались северо-западнее, западнее и юго-западнее Бахмута 5 марта. В отчете указывается, что позиционные бои произошли северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Белой Горы, Северного, Шумов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали расчищать позиции в восточном Ивановском и пытались выбить ВСУ с их позиций в населенном пункте. Российская 98-я гвардейская воздушно-десантная (ВДВ) дивизия заявила, что их ВВС якобы наносят удары по украинским позициям в окрестностях Временного Яра (к западу от Бахмута) планирующими бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 и С-13.

Войска РФ продолжали атаковать позиции ВСУ вокруг Авдеевки, но 5 марта не предприняли никаких подтвержденных наступлений. Украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий северо-восточнее Авдеевки возле Новоселовки; северо-западнее Авдеевки возле Семеновки; к западу от Авдеевки возле Бердичи, Орловки, Тоненькое; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили большую часть Орловки, половину Тоненького и половину Первомайского, хотя эксперты ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Российский блоггер намекнул, что оккупанты пытаются быстро захватить Орловку, Тоненько и Бердичи, тогда как украинские силы пытаются задержать наступление России и укрепить оборонительные позиции между Очеретиным (к северо-западу от Авдеевки) и Тоненько. "Военкор" добавил, что за сутки войска РФ наносят более 100 авиаударов по позициям ВСУ вблизи Авдеевки.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что украинские полевые укрепления на Донецком направлении (вероятно, это касается района Авдеевки) не состоят из единой сплошной стены или одной линии окопов и что Силы обороны сейчас строят укрепления с использованием природного рельефа местности на территории, особенно с учетом водных объектов. Офицер рассказал, что ВСУ подготовили танковые рвы, блиндажи и укрепления.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецк. На геолокационных кадрах, опубликованных 5 марта, видно, что захватчики продвинулись в полях к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Связанный с Кремлем "военкор" также утверждал, что части российской 155-й отдельной морской пехотной бригады якобы наступали с востока на Новомихайловку, а подразделения 68-го армейского корпуса (также Тихоокеанского флота) захватили молочную ферму к северу от населенного пункта. Связанный с Кремлем блоггер также утверждал, что войска РФ продвинулись в центре Георгиевки западнее Донецка 5 марта, но аналитики ISW не могут независимо подтвердить это утверждение. Кроме того, российский военкор утверждал, что в Новомихайловке войска РФ продвинулись на 420 метров в ширину и 320 метров в глубину.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Водяного.

На участке админграницы Донецкой и Запорожской областей 5 марта продолжались позиционные боевые действия, не приведшие к изменению линии фронта. Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Урожайного; и юго-восточнее Великой Новоселки около Пречистовки; и юго-западнее Великой Новоселки возле Малиновки и Гуляйполя.

Представитель оккупационной "администрации" в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ якобы нанесли удар по Заре (примерно 35 км к югу от Пологов) из систем HIMARS.

"Южная ось"

5 марта войска РФ продолжали локализованные наступательные действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские и украинские источники сообщили, что бои продолжались в и вокруг Работино, в частности, на восточной и западной окраинах села. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы смогли развернуть резервы в районе Работино и провести контратаки. Один блоггер посетовал, что российские войска сталкиваются с недостаточными средствами электронной борьбы (РЭБ), контрбатарейными средствами и возможностями беспилотников в Работино.

5 марта на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ наносят удары по небольшим группам ВСУ в районе дачи возле Антоновского моста, и предупреждали, что украинские войска могут укреплять свою группировку на восточном берегу Днепра.

Российские источники утверждали, что Силы обороны Украины нанесли удар с беспилотника по подстанции в оккупированной Россией Каховке. Геолокационные кадры, опубликованные 5 марта, также демонстрируют первое подтвержденное использование ВСУ планирующих бомб AASM Hammer, предоставленных Францией, против российских позиций в н.п. Казачьи Лагери, на восточном берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 марта сообщалось, что на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Отмечалось, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Первомайского (Донецкая область) и поразили вражеский "Бук-М1".

Ранее также сообщалось, что по данным Генштаба на утро 5 марта общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 419 020 военных.

Также РБК-Украина в материале писало, как Авдеевка сменила поле битвы и готовится ли РФ к лету.

Удар авиабомбой по вражеским позициям в Херсонской области

4 марта командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что украинские защитники нанесли удар авиабомбой по объекту оккупантов в Херсонской области. На обнародованном им видео было показано, что на бомбе была нанесена надпись "За детей Одессы. С ненавистью и без уважения".

Так, напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу и область при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Один из вражеских беспилотников ударил по многоэтажке. Известно о том, что в результате атаки погибли 12 человек. Пятеро из них - дети. Самому младшему ребенку было четыре месяца. Также погибла супружеская пара украинских военных и их ребенок, которому было семь месяцев.

Что известно об авиабомбах Hammer

Франция имеет два вида авиабомб Hammer 250 и Hammer 1000. В основе первой лежит бомба Mk 82, а второй - BLU109 или Mk 84.

В обоих вариантах бомбы оснащаются хвостовой и носовой частями с электроникой, которая повышает дальность и точность благодаря системам наведения INS, GPS, GPS Laser или GPS IR.

В конце февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.