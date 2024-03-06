Ситуация на фронте тяжелая, но Украина найдет ответы на вызовы, - Данилов

Ситуация на фронте тяжелая, но на войне все развивается в стремительной динамике. Однако Украина найдет ответы на все вызовы.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина найдет ответы на вызовы, которые возникают - и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором.

"Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и "справится" с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата", - подчеркнул он.

Помощь Украине от США

Сейчас одним из самых актуальных вопросов в Конгрессе США остается новое финансирование помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект о 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В частности, на помощь Киеву хотят выделить более 60 миллиардов долларов.

Чтобы документ вступил в силу, его еще предстоит поддержать Палата представителей США. Ранее спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что после рассмотрения финансирования правительства нижняя палата Конгресса вернется к вопросу о помощи Украине.

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