Павлюк: найближчим часом фронт стабілізується, Україна планує контрударні дії

За словами Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - розповів Павлюк.

За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих напрямків:

напрямок Авдіївки;

напрямок Часового Яру;

напрямок Терни в сторону Лимана.

На вищезгаданих напрямках щодня точаться тяжкі бої, але наші воїни впевнено тримаються завдаючи ворогу величезних втрат.

"Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу", - додав Павлюк.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 5 березня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Ворог тим часом тисне на двох напрямках у Донецькій області.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, на Авдіївському напрямку та в районі Новомихайлівки, а також на лівому березі Херсонської області.

Як відзначав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, ситуація на фронті наразі є тяжкою, але все розвивається в стрімкій динаміці. Водночас Україна знайде відповіді на виклики, які виникають зі "снарядним голодом", поповненням резервів й іншим.