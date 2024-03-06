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Павлюк: найближчим часом фронт стабілізується, Україна планує контрударні дії

Фото: Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Україна планує провести цього року контрударні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

За словами Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому. 

"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - розповів Павлюк. 

За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих напрямків: 

  • напрямок Авдіївки; 
  • напрямок Часового Яру; 
  • напрямок Терни в сторону Лимана. 

На вищезгаданих напрямках щодня точаться тяжкі бої, але наші воїни впевнено тримаються завдаючи ворогу величезних втрат. 

"Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу", - додав Павлюк. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 5 березня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Ворог тим часом тисне на двох напрямках у Донецькій області.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, на Авдіївському напрямку та в районі Новомихайлівки, а також на лівому березі Херсонської області. 

Як відзначав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, ситуація на фронті наразі є тяжкою, але все розвивається в стрімкій динаміці. Водночас Україна знайде відповіді на виклики, які виникають зі "снарядним голодом", поповненням резервів й іншим. 

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