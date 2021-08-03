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Павленко: викрадення Чауса - важкий злочин української влади

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 17:12
Павленко: викрадення Чауса - важкий злочин української влади Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Намагаючись приховати злочин із провалом спецоперації по затриманню "вагнерівців" , влада санкціонували скоєння іншого тяжкого злочину - викрадення екс-судді Миколи Чауса з Молдови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата фракції "Європейська солідарність" Ростислава Павленка у Facebook.

"Бурба - нібито був причетним до втечі Чауса з України у 2016 році. Це у фантазіях влади. А от в реальності Бурба - високопрофесійний розвідник, головний свідок державної зради у вищому керівництві України, яка сталася наприкінці липня 2020 року. І зрадники готові на все, щоб його знищити, якщо не фізично, то морально, або просто за фейковими звинуваченнями запроторити за ґрати", - заявив Павленко.

На думку депутата, керівництво України скоїло низку тяжких злочинів.

"Лише з того, що на поверхні: викрадення людини (статті 146 та 146-1 КК); організація незаконного перетину кордону (стаття 332); перевищення повноважень, видання і виконання посадовими особами завідомо злочинних наказів (стаття 426-1); невиконання рішення суду (стаття 382), за яким СБУ зобов’язана була передати Чауса НАБУ через підслідність тощо", - додав він.

Ростислав Павленко наголосив, що ситуація для української влади погіршується і тим, що істину вже встановили правоохоронні органи Молдови. Він нагадав, що за офіційними повідомленнями Молдови на її території Чауса викрали українські дипломати, представники військової розвідки та інших спецслужб.

"Важливо, що в Молдові поліція, прокуратура і парламентська слідча комісія незалежно одні від інших прийшли до однакових висновків, що посилює їхню об’єктивність і політичну незаангажованість", - підкреслив Ростислав Павленко.

"Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи, ні сіло ні впало відрядитися до Кишинева і вкрасти людину на території дружньої нам країни", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, зараз Чаус перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Києві.

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Николай Чаус
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