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Павленко: похищение Чауса - тяжкое преступление украинской власти

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Киев, Вторник 03 августа 2021 17:12
Павленко: похищение Чауса - тяжкое преступление украинской власти Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Пытаясь скрыть преступление с провалом спецоперации по задержанию "вагнеривцев", власти санкционировали совершение иного тяжкого преступления - похищения экс-судьи Николая Чауса из Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ростислава Павленко в Facebook.

"Бурба - якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба - высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто по фейковым обвинениям упечь за решетку", - заявил Павленко.

По мнению депутата, руководство Украины совершило ряд тяжких преступлений.

"Только с того, что на поверхности: похищение человека (статья 146 и 146-1 УК), организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); неисполнение решения суда (статья 382), по которому СБУ должна была передать Чауса НАБУ в силу подследственности и т.п.", - добавил он.

Ростислав Павленко отметил, что ситуация для украинской власти ухудшается и тем, что истину уже установили правоохранительные органы Молдовы. Он напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб.

"Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от других пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность", - подчеркнул Ростислав Павленко.

"Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего внедряются в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны", - резюмировал он.

Напомним, по данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, сейчас Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве.

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Николай Чаус
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