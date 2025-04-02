Пауза в обстрелах "Шахедами" и снятие лимитов с карточных переводов: новости за 1 апреля

Война России против Украины: последние новости

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи Путина о введении "временной администрации" в Украине.

РФ снова нарушила договоренности с США о прекращении огня, ударив по энергообъекту Херсона.

С 1 апреля бронировать работников от мобилизации могут только компании с обновленным статусом критичности.

Предыдущая пауза в атаке "Шахедами" по Украине со стороны РФ была еще в 2024 году, в ночь на 10 декабря

Тогда вероятной причиной паузы называли плохие погодные условия. Стоит заметить, что тогда несколько дней в Украине был густой туман. А он может в значительной степени влиять на дальность и траекторию полетов "Шахедов".

Перед этим пауза в обстрелах фиксировалась 14 октября. Не исключено, что это было результатом успешного удара ВСУ по складу с дронами под Ейском.

Трамп похвалил Ким Чен Ына и назвал КНДР "великой ядерной нацией"

Президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может сконтактировать с Пхеньяном или лично обратиться к Ким Чен Ыну. Он назвал КНДР "великой ядерной нацией", а ее лидера "умным парнем".

"У нас отличные отношения. Он умный парень", - заявил Трамп.

Дания и США проведут первые переговоры после заявлений Трампа по Гренландии, - FT

По информации Financial Times, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на этой неделе проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Это будут первые переговоры на высоком уровне между странами после заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Издание отмечает, что их переговоры ожидаются на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая состоится 3 апреля.

Россия продолжает нарушать договоренности. Сибига заявил о новом ударе по энергообъекту в Херсоне

"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность. Уже были повреждения энергетических объектов в Херсоне, Харькове и на Полтавщине. И сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", - сообщил глава МИД Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом.

В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и раненые

По информации СМИ, авария с участием грузовика и микроавтобуса произошла утром вблизи австрийского населенного пункта Зеебенштайн в направлении Вены. Сообщается, что микроавтобус на большой скорости врезался в грузовик, который, вероятно, выезжал с парковочного места. Удар был настолько сильным, что часть пассажиров оказалась заблокированной внутри.

Предварительно, в результате аварии погибли четыре украинки, еще четверо пассажиров людей получили серьезные ранения.

Кабмин расширил мотивационные выплаты для военных по "Контракту 18-24": кто в списке

Отныне программа "Контракт 18-24" будет охватывать не только Вооруженные силы Украины, но и военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Изменения предусматривают расширение оснований для получения единовременных денежных выплат. Вознаграждение смогут получать те, кто проходит службу в боевых условиях, участвует в боевых действиях на временно оккупированных территориях, а также в зонах между позициями сил обороны и войск агрессора.

Работал на две спецслужбы. Украине впервые выдали агента РФ: все детали

Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки и правоохранителями Польши задержали в ЕС российского агента из пула Виктора Медведчука, основателя запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

По информации РБК-Украина, речь идет о Кирилле Молчанове.

Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии, - Fox News

Собеседники Fox News рассказали, что, по мнению американского лидера Дональда Трампа, Россия "тормозит переговоры о полном прекращении огня".

Источники издания добавили, что сейчас в контексте перемирия обсуждают "путь вперед". В частности, обсуждаются агрессивные санкции.

Зеленский назвал дату переговоров по иностранному контингенту в Украине

"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, тех, кто готов разместить контингент (в Украине - ред.) в том или ином виде", - отметил президент.