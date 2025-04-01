Трамп выступил против временной администрации в Украине, - Госдеп

"Мы работаем с Россией и Украиной и обязаны продолжать наши усилия, чтобы привести их за стол переговоров", - сообщила пресс-секретарь Госдепартамента.

Также она добавила, что администрация США работает над "полным прекращением огня в Украине и советов переговоров сторон для окончательного и длительного урегулирования".

"Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ", - заявила Брюс.

Что предложил Путин и как реагировал Белый дом.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу российский диктатор Владимир Путин предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН". По мнению главы Кремля, за это время в стране можно провести выборы президента, а уже после заключать мирное соглашение.

Утром неназванный представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал в комментарии Reuters, что Управление в Украине определяет ее Конституция и народ.

Кроме того, в воскресенье отреагировал сам Трамп. В телефоном интервью с NBC News он сообщил, что очень "злой" на Путина из-за его заявлений, а также того факта, что прекращение огня до сих пор не достигнуто. В связи с чем он пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть в размере 25%.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - сказал Трамп.

Он уточнил, что тарифы могут быть введены в течение месяца, если не будет достигнуто прекращение огня. Правда позже, общаясь с журналистами на борту самолета, он сказал, что не хотел бы вводить эти тарифы.

Подробнее о том, как реагировала Украина и Запад - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.