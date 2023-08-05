Пациент курил в палате: в Германии произошел пожар в больнице, 28 пострадавших

В немецком городе Хемер произошел пожар в больнице из-за того, что пациент курил в своей палате. 28 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Огонь вспыхнул в палате для пациентов в городе Хемер, примерно в 30 километрах юго-восточнее Дортмунда. По информации BILD, виновник пожара якобы курил в своей комнате. Он среди тяжелораненых, попал в реанимацию.

"Четверо отважных работников больницы боролись с огнем и надышались дымом. Их пришлось везти в другие больницы каретами скорой помощи", – сообщили в городской пожарной части.

Несмотря на то, что пламя удалось быстро потушить, более 20 пациентов во время эвакуации надышались дымом и нуждались в медицинской помощи. В общей сложности пострадали 28 человек, среди них пятеро получили серьезные ранения.

Для оказания помощи был привлечен внештатный персонал, поскольку пострадавшие уже не могли выполнять работу. На месте работали пожарно-спасательные службы и 90 спасателей. Полиция опечатала место пожара и проводит расследование.

Пожар в доме украинских беженцев в Германии

4 июня посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил о пожаре в одном из домов в Апольде, где проживали украинские беженцы. Дипломат тогда добавил, что в результате несчастного случая есть пострадавшие.

Позже в тот же день, в МВД Германии сообщили, что в результате возгорания погиб ребенок. Это мальчик девяти лет.